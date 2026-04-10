Milan, senti il connazionale di Gimenez: “È degno di stare lì”

Guglielmo Ochoa ha parlato ai nostri microfoni del suo connazionale, Santiago Gimenez, e sulle potenzialità dell’attaccante rossonero. Un messaggio chiaro al Milan di Massimilano Allegri, con uno sguardo anche in prospettiva.

Le parole su Gimenez del suo connazionale

Il portiere messicano ha elogiato le qualità dell’attaccante rossonero, analizzando anche le difficoltà di inserimento in un contesto come la Serie A:

“Santi Gimenez è un giocatore con molta potenza, molta fame, con ambizione e mentalità molto buona. Non è facile arrivare a giocare nel campionato italiano, in un calcio dove c’è poco spazio e dove fisicamente le difese sono molto forti”.

Un segnale forte dell’ex portiere della Salernitana, che esalta le qualità di Gimenez. Non è mancata una parentesi sul futuro del Bebote e di un suo possibile approdo proprio al Milan.

Ochoa, tra il connazionale e un passato in rossonero sfiorato

L’ex numero uno della Salernitana si è inoltre soffermato sulla stagione complicata di Santiago Gimenez, contraddistinta da un lungo infortunio, ma allo stesso tempo ha sottolineato la volontà del messicano di rimanere al Milan:

“È giovane, ha bisogno forse di ulteriore adattamento. Ha sofferto di vari infortuni, ma ora che è tornato al meglio può dimostrare quel di cui è capace. Vuole dimostrare ai tifosi del Milan di essere degno di stare lì“.

E sul suo possibile arrivo al Milan: