Milan, si complica il sogno in attacco: Romano rivela tutto!

Robert Lewandowski e il calciomercato italiano: Fabrizio Romano chiarisce i termini reali per un suo approdo in Serie A, dipendenti da scelte economiche drastiche del campione polacco.

Lewandowski-Serie A, l’ostacolo salariale che blocca l’Italia

Robert Lewandowski non arriverà in Italia se non compie una scelta radicale sul suo ingaggio. Secondo quanto rivela Fabrizio Romano nel suo canale YouTube, l’unico percorso possibile passa attraverso una riduzione salariale significativa che il giocatore dovrebbe accettare volontariamente. Al momento questo scenario rimane teorico: il Barcellona prepara già il rinnovo contrattuale, seppur a cifre inferiori rispetto agli attuali guadagni, mentre altre destinazioni offrono compensi economici ben superiori.

La realtà del mercato per il polacco è polarizzata. Da una parte il Barcellona, che ha comunque comunicato al suo agente la disponibilità a prolungare il rapporto. Dall’altra, proposte economicamente irresistibili provengono dall’MLS americana e soprattutto dall’Arabia Saudita, dove l’aspetto finanziario risulterebbe inarrivabile per qualsiasi club europeo. In questo contesto, la Serie A non possiede gli strumenti competitivi per attrarre un giocatore della sua levatura.

Perché Milan e Juventus restano fuori dalla corsa

I rumors che nei mesi scorsi hanno collegato Lewandowski al Milan e successivamente alla Juventus nascono da una valutazione superficiale della situazione. I club italiani semplicemente non possono competere sul piano economico con le alternative disponibili. Romano è esplicito: per vedere un campione di questo calibro in Serie A servirebbe che il giocatore privilegi fattori diversi dal denaro, scelta che al momento non emerge dagli scenari concreti.

La famiglia Lewandowski rappresenta un elemento che potrebbe inclinare la bilancia verso l’America, dove il giocatore troverebbe un ambiente diverso e opportunità di crescita personale oltre il rettangolo verde. L’Arabia, invece, offre condizioni salariali senza rivali. Il Barcellona rimane una possibilità reale, con la cifra ridotta ma comunque importante e la certezza di proseguire in un grande club europeo. L’Italia non entra in nessuno di questi calcoli primari.