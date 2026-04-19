Milan, sospiro di sollievo: arriva il chiarimento sulle condizioni del titolare rossonero

Youssouf Fofana ha parlato a Dazn al termine di Verona-Milan. Il francese ha tranquillizzato tutti in merito alle sue condizioni, dopo che il calciatore era uscito dolorante dal campo durante la gara: solo crampi per lui.
Fofana tranquillizza tutti: “Solo crampi per me”
Fofana, intervenuto a Dazn dopo Verona-Milan, ha chiarito le sue condizioni dopo l’uscita dal campo in condizioni precarie: “Solo crampi, sto bene“. Nessuna preoccupazione, quindi, per i prossimi match, con il centrocampista che potrà essere regolarmente protagonista nella prossima e importantissima partita contro la Juventus.
Le parole sul momento del Milan e sulla sua stagione
Nella sua intervista, Fofana ha anche parlato del momento del Milan e della gara di oggi:
“Le ultime partite non le abbiamo vinte e per una squadra come il Milan non vincere non è accettabile. Dovevamo alzare il livello per vincere oggi”.
Sulla sua stagione invece, il francese spiega che c’è ancora qualcosa in cui può migliorare:
“Ho lavorato tutto l’anno per arrivare a questo livello, ma c’è ancora tanto da lavorare. Ho permesso agli attaccanti di avere più spazi e dare più opzioni a chi ha la palla. Ho gli inserimenti, ma mi mancano un po’ di gol“