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Milan, sospiro di sollievo: arriva il chiarimento sulle condizioni del titolare rossonero

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Milan, sospiro di sollievo: arriva il chiarimento sulle condizioni del titolare rossonero
Youssouf Fofana durante Verona-Milan. Foto: SpazioMilan
Youssouf Fofana in panchina durante Verona-Milan dopo l'uscita dal campo per crampi

Youssouf Fofana ha parlato a Dazn al termine di Verona-Milan. Il francese ha tranquillizzato tutti in merito alle sue condizioni, dopo che il calciatore era uscito dolorante dal campo durante la gara: solo crampi per lui.

Fofana tranquillizza tutti: “Solo crampi per me”

Fofana, intervenuto a Dazn dopo Verona-Milan, ha chiarito le sue condizioni dopo l’uscita dal campo in condizioni precarie: “Solo crampi, sto bene“. Nessuna preoccupazione, quindi, per i prossimi match, con il centrocampista che potrà essere regolarmente protagonista nella prossima e importantissima partita contro la Juventus.

Youssouf Fofana in intervista a DAZN dopo Verona-Milan, con microfono in mano durante la conferenza stampa
Fofana in intervista a DAZN dopo Verona-Milan. Foto: SpazioMilan

Le parole sul momento del Milan e sulla sua stagione

Nella sua intervista, Fofana ha anche parlato del momento del Milan e della gara di oggi:

“Le ultime partite non le abbiamo vinte e per una squadra come il Milan non vincere non è accettabile. Dovevamo alzare il livello per vincere oggi”.

Sulla sua stagione invece, il francese spiega che c’è ancora qualcosa in cui può migliorare:

“Ho lavorato tutto l’anno per arrivare a questo livello, ma c’è ancora tanto da lavorare. Ho permesso agli attaccanti di avere più spazi e dare più opzioni a chi ha la palla. Ho gli inserimenti, ma mi mancano un po’ di gol

Mi chiamo Felice Leopoldo Luongo, sono un giornalista sportivo e un social media manager. Ho conseguito la laurea in giurisprudenza nel 2024 e sono un grande appassionato di calcio e cinema, materie di cui adoro raccontare le emozioni che sanno regalare. Giornalista Pubblicista iscritto all'Ordine dei Giornalisti della Campania con tessera n. 188207

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