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Milan-Udinese, Allegri: “Leao? Sta a noi fargli fare gol” poi sul cambio modulo

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Milan-Udinese, Allegri: “Leao? Sta a noi fargli fare gol” poi sul cambio modulo
Allegri sul nuovo modulo
Allegri parla prima di Milan Udinese

Massimiliano Allegri ha analizzato il momento del Milan nel pre partita, soffermandosi su forma della squadra, scelte tattiche e rendimento del suo reparto offensivo.

Le parole di Allegri

Il tecnico rossonero, ai microfoni di Dazn, ha parlato del momento della squadra. dell’avversario e qualche parola anche sul cambio modulo:

“Abbiamo fatto due sconfitte, in questi momenti non bisogna farsi travolgere dagli eventi. A Napoli loro sono stati bravi a portarla dalla loro parte. Sappiamo che l’Udinese a campo aperto è una squadra che può fare male. Dobbiamo sbagliare poco a livello tecnico.Athekhame ha caratteristiche diverse da Tomori. Saele è un calciatore importante per noi, ci dà equilibrio.”

Infine focus su Leao e sull’attacco rossonero:

Sta crescendo di condizione. Da centravanti fa sempre ottimi movimenti e attacca bene la profondità, poi sta a noi metterlo davanti al portiere e fare gol. Gimenez è stato fuori sei mesi, Fullkrug ha giocato due partite di seguito. Speriamo di aver indovinato la formazione

 

 

Da Pozzuoli con ardore e sangue flegreo, ma con il cuore professionale forgiato all'ombra della Madonnina. Dal 2018 faccio parte del network Nuovevoci, dove trasformo la passione per il calcio in comunicazione. Il mio percorso si è consolidato a Milano con un Master in Giornalismo Sportivo alla Cattolica: un'esperienza che ha svoltato il mio approccio, permettendomi di raccontare oggi l'universo rossonero con una prospettiva che unisce la narrazione del Sud alla dinamicità della capitale del calcio italiano.

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