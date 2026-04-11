Milan-Udinese, Allegri: “Leao? Sta a noi fargli fare gol” poi sul cambio modulo

Massimiliano Allegri ha analizzato il momento del Milan nel pre partita, soffermandosi su forma della squadra, scelte tattiche e rendimento del suo reparto offensivo.

Il tecnico rossonero, ai microfoni di Dazn, ha parlato del momento della squadra. dell’avversario e qualche parola anche sul cambio modulo:

“Abbiamo fatto due sconfitte, in questi momenti non bisogna farsi travolgere dagli eventi . A Napoli loro sono stati bravi a portarla dalla loro parte. Sappiamo che l’Udinese a campo aperto è una squadra che può fare male. Dobbiamo sbagliare poco a livello tecnico .Athekhame ha caratteristiche diverse da Tomori. Saele è un calciatore importante per noi, ci dà equilibrio.”

Infine focus su Leao e sull’attacco rossonero:

Sta crescendo di condizione. Da centravanti fa sempre ottimi movimenti e attacca bene la profondità, poi sta a noi metterlo davanti al portiere e fare gol. Gimenez è stato fuori sei mesi, Fullkrug ha giocato due partite di seguito. Speriamo di aver indovinato la formazione