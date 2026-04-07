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Milan – Udinese, Allegri può sorridere: un titolare torna a disposizione

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Milan – Udinese, Allegri può sorridere: un titolare torna a disposizione
Allegri sorride in panchina durante una partita del Milan
Allegri sorride in panchina durante una partita del Milan

Il Milan si prepara ad un finale di stagione importante, nel quale non si può sbagliare quello che è diventato l’obiettivo minimo della stagione: la qualificazione in Champions League. Restano pochissime partite a disposizione per poter ancora sognare lo scudetto, specie dopo la sconfitta a Napoli. Tuttavia, Max Allegri non fa drammi e pensa già alla prossima stagione. L’allenatore toscano avrà una mano in più per il reparto difensivo.

Allegri recupera Gabbia: c’è l’annuncio

Uscito dai radar a febbraio a causa di un brutto infortunio muscolare, Matteo Gabbia è pronto a tornare in campo con i suoi compagni. Come riportato dalla società rossonera sui propri canali social, infatti, il difensore si è allenato con il resto della squadra a Milanello. Il centrale verrà convocato contro l’Udinese, con la speranza di accumulare qualche minuto nella ripresa.

Redazione SpaziMilan
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