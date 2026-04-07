Milan – Udinese, Allegri può sorridere: un titolare torna a disposizione

Il Milan si prepara ad un finale di stagione importante, nel quale non si può sbagliare quello che è diventato l’obiettivo minimo della stagione: la qualificazione in Champions League. Restano pochissime partite a disposizione per poter ancora sognare lo scudetto, specie dopo la sconfitta a Napoli. Tuttavia, Max Allegri non fa drammi e pensa già alla prossima stagione. L’allenatore toscano avrà una mano in più per il reparto difensivo.

Allegri recupera Gabbia: c’è l’annuncio

Uscito dai radar a febbraio a causa di un brutto infortunio muscolare, Matteo Gabbia è pronto a tornare in campo con i suoi compagni. Come riportato dalla società rossonera sui propri canali social, infatti, il difensore si è allenato con il resto della squadra a Milanello. Il centrale verrà convocato contro l’Udinese, con la speranza di accumulare qualche minuto nella ripresa.