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Milan-Udinese, inizio shock per i rossoneri: è 0-2 all’intervallo

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Milan-Udinese, inizio shock per i rossoneri: è 0-2 all’intervallo
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Match complicato per i rossoneri, che vanno sotto 0-2 dopo i gol di Atta e Ekkelenkamp, col Milan che resta gelato dopo un inizio di partita sicuramente inaspettato. Padroni di casa che dovranno reagire nel secondo tempo, per evitare il secondo ko consecutivo dopo la trasferta di Napoli.

Milan-Udinese, 0-2 all’intervallo: in gol Atta e Ekkelenkamp

Un match difficilissimo per il Milan, che non si aspettava certamente un primo tempo del genere. Tanta foga agonistica e qualità dell’Udinese, che sfrutta una deviazione di Bartesaghi sul tiro di Atta, dopo una super cavalcata di Zaniolo.

Poi, sul cross sempre di un super Zaniolo, è Ekkelenkamp che di testa batte un incolpevole Maignan per il sorprendente 0-2. Al termine del primo tempo la clamorosa occasione per andare addirittura 0-3 per l’Udinese. Poi il fischio e la pioggia di fischi di San Siro.

Milan chiamato alla grande rimonta nel secondo tempo.

Sono Massimiliano Libro Muscarà, nato a Messina il 10/09/2001. Aspirante giornalista, coltivo la mia passione attraverso la scrittura di pezzi online, conduzione radiofonica e trasmissioni sul web, tutte riguardanti lo sport e in particolar modo il calcio, il mio sport preferito.

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