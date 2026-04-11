Milan-Udinese, inizio shock per i rossoneri: è 0-2 all’intervallo

Match complicato per i rossoneri, che vanno sotto 0-2 dopo i gol di Atta e Ekkelenkamp, col Milan che resta gelato dopo un inizio di partita sicuramente inaspettato. Padroni di casa che dovranno reagire nel secondo tempo, per evitare il secondo ko consecutivo dopo la trasferta di Napoli.
Milan-Udinese, 0-2 all’intervallo: in gol Atta e Ekkelenkamp
Un match difficilissimo per il Milan, che non si aspettava certamente un primo tempo del genere. Tanta foga agonistica e qualità dell’Udinese, che sfrutta una deviazione di Bartesaghi sul tiro di Atta, dopo una super cavalcata di Zaniolo.
Poi, sul cross sempre di un super Zaniolo, è Ekkelenkamp che di testa batte un incolpevole Maignan per il sorprendente 0-2. Al termine del primo tempo la clamorosa occasione per andare addirittura 0-3 per l’Udinese. Poi il fischio e la pioggia di fischi di San Siro.
Milan chiamato alla grande rimonta nel secondo tempo.