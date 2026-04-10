Milan-Udinese, le parole di Allegri ammette in conferenza: “Non siamo stati troppo bravi”

Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa in vista della partita contro l’Udinese di domani. Sfida tosta quella di San Siro, con il tecnico alle prese con importanti dubbi di formazione.

Queste le parole del tecnico livornese, intervenuto in conferenza stampa pochi minuti fa:

“Può essere un fattore San Siro: abbiamo passato una settimana dopo la trasferta di Napoli dove la squadra ha fatto anche una buona partita, poi il risultato condiziona il giudizio. L’aspetto psicologico dopo che perdi a Napoli è duro, i primi due giorni sono stati difficili ma concentriamoci sull’obiettivo della Champions. Forse non siamo stati troppo bravi per essere più alti in classifica e più vicino all’Inter.

4-3-3? Se si parla di questi cambiamenti ci saranno cambiamenti. Non bisogna essere travolti da “abbiamo perso a Napoli”, non è che una partita destabilizza il lavoro di un anno.

Pulisic e Leao purtroppo quest’anno hanno avuto infortuni, però hanno fatto dei gol in campionato. Gimenez ritorna dall’infortunio, Fullkrug fa prestazioni in crescendo e si è messo a disposizone. Io credo che le qualità dei giocatori sia alta: Nkunku, Gimenez, Leao, Saelemaekers, Fullkrug…

Domani è complicata, l’Udinese è fisica e ti salta addosso. In questo momento siamo tutti a disposizione compreso Gabbia anche se non al 100%, anche Loftus pienamente recuperato. Ho l’occasione di fare qualche cambio, sono sereno

Per la nazionale devono decidere prima il presidente (ride)”