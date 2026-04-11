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Milan-Udinese, le scelte ufficiali: Allegri col tridente!

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Milan-Udinese, le scelte ufficiali: Allegri col tridente!
Allegri annuncia le scelte ufficiali prima di Milan-Udinese. Fonte: ANSA
Massimiliano Allegri in conferenza stampa prima di Milan-Udinese

Di seguito le formazioni ufficiali del match tra il Milan di Allegri e l’Udinese di Runjaic. Ecco le scelte dei rossoneri.

Allegri lancia il tridente: Pulisic-Leao-Saelemaekers

Tutto confermato rispetto a quanto filtrato dalla vigilia: Massimiliano Allegri opta per un inedito tridente con Leao punta accompagnato da Pulisic e Saelemaekers. Di seguito l’undici rossonero completo.

MILAN (4-3-3): Maignan; Athekame, De Winter, Pavlovic, Bartesaghi; Ricci, Modric, Rabiot; Saelemaekers, Leao, Pulisic. All. Allegri.

Sono Massimiliano Libro Muscarà, nato a Messina il 10/09/2001. Aspirante giornalista, coltivo la mia passione attraverso la scrittura di pezzi online, conduzione radiofonica e trasmissioni sul web, tutte riguardanti lo sport e in particolar modo il calcio, il mio sport preferito.

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