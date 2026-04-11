Milan-Udinese, le scelte ufficiali: Allegri col tridente!

Di seguito le formazioni ufficiali del match tra il Milan di Allegri e l’Udinese di Runjaic. Ecco le scelte dei rossoneri.
Allegri lancia il tridente: Pulisic-Leao-Saelemaekers
Tutto confermato rispetto a quanto filtrato dalla vigilia: Massimiliano Allegri opta per un inedito tridente con Leao punta accompagnato da Pulisic e Saelemaekers. Di seguito l’undici rossonero completo.
MILAN (4-3-3): Maignan; Athekame, De Winter, Pavlovic, Bartesaghi; Ricci, Modric, Rabiot; Saelemaekers, Leao, Pulisic. All. Allegri.