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Milan-Udinese, Saelemaekers: “Vi dico la mia sul nuovo ruolo”

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Milan-Udinese, Saelemaekers: “Vi dico la mia sul nuovo ruolo”
Saelemaekers intervistato
Saelemaekers intervistato prima di Milan Udinese

Alexis Saelemaekers ha parlato del suo nuovo impiego tattico e delle richieste di Massimiliano Allegri in vista della sfida contro l’Udinese.

Le parole di Saelemaekers

Il belga ai microfoni di Dazn, nel pre-partita, ha parlato così del suo nuovo ruolo:

“Io penso che è una posizione che non mi cambierà tanto: attacco e difendo tanto dall’inizio della stagione. Cambia solo il giocatore che gioca dietro di me. Sono concentrato su come aiutare la squadra a prendere tre punti, che oggi sono importantissimi per noi. Se posso aiutare, sono contento.”

Poi un commento sulle indicazioni di Max Allegri e sugli obiettivi della squadra:

“In fase difensiva non cambierà nulla, devo sempre fare il mio lavoro. In fase offensiva forse entrerò più dentro. Mi alternerò il posto sulla linea con Athekame. È importante mettere la giusta mentalità per vincere.”

 

Da Pozzuoli con ardore e sangue flegreo, ma con il cuore professionale forgiato all'ombra della Madonnina. Dal 2018 faccio parte del network Nuovevoci, dove trasformo la passione per il calcio in comunicazione. Il mio percorso si è consolidato a Milano con un Master in Giornalismo Sportivo alla Cattolica: un'esperienza che ha svoltato il mio approccio, permettendomi di raccontare oggi l'universo rossonero con una prospettiva che unisce la narrazione del Sud alla dinamicità della capitale del calcio italiano.

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