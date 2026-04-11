Milan-Udinese, Saelemaekers: “Vi dico la mia sul nuovo ruolo”

Alexis Saelemaekers ha parlato del suo nuovo impiego tattico e delle richieste di Massimiliano Allegri in vista della sfida contro l’Udinese.

Il belga ai microfoni di Dazn, nel pre-partita, ha parlato così del suo nuovo ruolo:

“Io penso che è una posizione che non mi cambierà tanto: attacco e difendo tanto dall’inizio della stagione. Cambia solo il giocatore che gioca dietro di me. Sono concentrato su come aiutare la squadra a prendere tre punti, che oggi sono importantissimi per noi. Se posso aiutare, sono contento.”