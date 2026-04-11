Milan-Udinese speciale per un rossonero: ecco il motivo

Milan-Udinese, in programma alle 18 a San Siro, non sarà una partita come le altre per Mike Maignan. Il portiere rossonero è infatti pronto a tagliare un traguardo importante proprio nella sfida di oggi.
Maignan a quota 300 presenze: traguardo da leader
La gara contro l’Udinese segnerà la presenza numero 300 per Maignan nei maggiori cinque campionati europei. Un risultato significativo per uno dei punti di riferimento della squadra di Allegri.
Questo traguardo certifica la continuità e l’affidabilità del portiere francese, pronto a celebrare questo momento davanti al pubblico di San Siro.