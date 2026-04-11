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Milan-Udinese speciale per un rossonero: ecco il motivo

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Milan-Udinese speciale per un rossonero: ecco il motivo
Giocatori del Milan esultanno
Esultanza dei giocatori del Milan

Milan-Udinese, in programma alle 18 a San Siro, non sarà una partita come le altre per Mike Maignan. Il portiere rossonero è infatti pronto a tagliare un traguardo importante proprio nella sfida di oggi.

Maignan a quota 300 presenze: traguardo da leader

La gara contro l’Udinese segnerà la presenza numero 300 per Maignan nei maggiori cinque campionati europei. Un risultato significativo per uno dei punti di riferimento della squadra di Allegri.

Questo traguardo certifica la continuità e l’affidabilità del portiere francese, pronto a celebrare questo momento davanti al pubblico di San Siro.

Da Pozzuoli con ardore e sangue flegreo, ma con il cuore professionale forgiato all'ombra della Madonnina. Dal 2018 faccio parte del network Nuovevoci, dove trasformo la passione per il calcio in comunicazione. Il mio percorso si è consolidato a Milano con un Master in Giornalismo Sportivo alla Cattolica: un'esperienza che ha svoltato il mio approccio, permettendomi di raccontare oggi l'universo rossonero con una prospettiva che unisce la narrazione del Sud alla dinamicità della capitale del calcio italiano.

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