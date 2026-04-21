Milan, un rossonero da valutare per la Juventus: le ultime da Milanello

Fofana torna al centro dell’attenzione in casa Milan dopo l’uscita dal campo domenica contro l’Hellas Verona. La ripresa degli allenamenti a Milanello, secondo quanto rivela ‘La Gazzetta dello Sport’, rappresenta l’occasione per valutare le sue condizioni fisiche.
Fofana e i crampi: le valutazioni di Allegri per la Juventus
Il centrocampista francese ha rassicurato l’ambiente nel post-partita, attribuendo l’abbandono del campo a semplici crampi. Allegri dovrà comunque verificare la situazione nelle prossime sedute di allenamento. Chi ha giocato al Bentegodi svolgerà una seduta defaticante, mentre gli altri lavoreranno con maggiore intensità. La ripresa segue la giornata di riposo concessa ieri dalla società.
Fofana rappresenta una pedina cruciale nello scacchiere tattico rossonero al momento. La sua assenza nel big match contro la Juventus potrebbe avere implicazioni significative sul rendimento del centrocampo. Specialmente appunto con gli appuntamenti delicati che attendono il Milan.
Milan, il calendario verso la Champions
Il prossimo impegno è fissato per il 26 aprile: Milan-Juventus allo stadio San Siro inizierà come di consueto alle 20:45. Una sfida che potrà rivelarsi fondamentale nella corsa Champions. Cinque giorni dopo, il 3 maggio, arriverà la trasferta a Sassuolo alle 15:00. Due partite che definiranno il finale di stagione rossonero e che richiedono la massima disponibilità di tutti i rossoneri.
Qual è lo stato reale di Fofana? I crampi accusati domenica sono comuni in questo periodo della stagione, ma la ripresa degli allenamenti fornirà risposte concrete. Il francese dovrebbe riprendere regolarmente il lavoro nei prossimi giorni, con Allegri che monitorerà ogni dettaglio.