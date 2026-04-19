Milan, vittoria e allungo decisivo? Cosa manca per la qualificazione in Champions League

Il Milan ha battuto per 1-0 il Verona. I rossoneri ottengono un successo davvero importante per aumentare il suo margine di vantaggio sulle inseguitrici sulla lotta Champions.

Verona-Milan, vittoria con un po’ di sofferenza

Non è stata una partita facile per il Milan. I rossoneri hanno sofferto molto, soprattutto nella ripresa. Decide tutto un gol di Rabiot, autore di uno splendido taglio su assist di Leao. I ragazzi di Allegri hanno creato qualche occasione per raddoppiare, ma hanno anche sofferto a più riprese gli attacchi veronesi. Decisivo è stato infatti anche un salvataggio di Gabbia, che ha impedito ad Orban un tap-in a pochi passi dalla porta con un anticipo quasi miracoloso.

Serie A e lotta Champions: cosa serve al Milan per la qualificazione

La classifica di Serie A vede ora il Milan con un vantaggio di 8 punti sul quinto posto occupato da Roma e Como a pari punti. I rossoneri sono quindi davvero vicini al conquistare la qualificazione in Champions: basteranno due vittorie e un pareggio nelle prossime cinque gare per assicurare l’obiettivo.

In più, la squadra rossonera agguanta il Napoli in classifica, potendo concedersi anche la soddisfazione di provare a chiudere il campionato al secondo posto, come vera “anti-Inter” della stagione.