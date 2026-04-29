Milan-Vlahovic, l’affare è davvero possibile? C’è un elemento che può bloccare tutto

Vlahovic e il Milan rimangono lontani anni luce. Secondo Matteo Moretto, l’attaccante serbo della Juventus chiede cifre insostenibili che il club rossonero non può affrontare in questa fase del mercato.

Vlahovic-Milan: le pretese economiche sono un muro

Le negoziazioni tra Vlahovic e la Juventus si fermano a maggio, quando ripartiranno i colloqui per il rinnovo. Il nodo centrale rimane l’ingaggio più le commissioni, un pacchetto che i bianconeri vogliono ridimensionare. Ma il serbo non scende dai suoi numeri, e questo crea un cortocircuito nel mercato.

Moretto conferma che attualmente il padre di Dusan gestisce direttamente gli interessi dell’attaccante. La situazione è bloccata perché nessun club, nemmeno il Milan, può permettersi di avvicinarsi alle pretese economiche del giocatore. Non è una questione di interesse tattico, ma di semplice aritmetica: le cifre chieste dal serbo escludono qualsiasi trattativa concreta con le squadre italiane.