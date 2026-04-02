Napoli – Milan, come stanno i rossoneri? Ancora in dubbio Leao

Il Milan è tornato in campo per preparare lo scontro diretto con il Napoli di Conte. Max Allegri ha accolto diversi giocatori rientrati dalle nazionali, tra cui Adrien Rabiot, che ci sarà contro gli azzurri. Restano alcuni dubbi sulla presenza di Rafael Leao, non ancora al meglio a causa dei problemi all’adduttore.

Rabiot rientrato: niente problemi dal ritiro

La seduta odierna a Milanello ha confermato quanto atteso: Rabiot ha ripreso completamente l’attività con il resto della squadra senza alcun strascico dagli impegni con la nazionale. Insieme a lui, anche Bartesaghi e Athekame hanno lavorato regolarmente, accelerando il processo di ricomposizione del gruppo in vista dell’appuntamento del Maradona. Non vi è stato alcun contrattempo fisico per il francese, aspetto che tranquillizza la dirigenza rossonera in una fase decisiva della stagione.

Nei prossimi giorni rientreranno anche altri elementi importanti. Modric e Pulisic completeranno il quadro, permettendo al Milan di contare su una rosa completa per scelte tattiche più articolate. Il tempismo dei rientri gioca a favore della squadra, che dovrà affrontare una sfida cruciale contro il Napoli.

Leao in lavoro differenziato: il quadro rimane incerto

Diverso il capitolo riguardante Rafael Leao. L’esterno portoghese ha svolto allenamento differenziato in campo, ma i segnali sono di miglioramento rispetto alle ore precedenti. Non si tratta ancora di un pieno recupero, bensì di un progresso che mantiene aperta la possibilità di utilizzo contro il Napoli. Secondo quanto riportato da ‘SkySport’, la sua disponibilità resta in sospeso e dipenderà dall’evoluzione fisica nei giorni a venire.

Matteo Gabbia prosegue il lavoro personalizzato e non sarà della partita. Il difensore punta al rientro nel match successivo a quello partenopeo, lasciando dunque l’assetto difensivo da definire con certezza. Le scelte finali arriveranno soltanto a ridosso del fischio d’inizio, quando il Milan avrà sotto controllo tutte le variabili fisiche della rosa.