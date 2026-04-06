Napoli-Milan, stop dell’ultimo minuto: un big a rischio per la gara

Antonio Conte e Massimiliano Allegri. Foto: ANSA

Il Napoli affronta il Milan stasera con il centravanti danese Hojlund alle prese con un problema fisico che rischia di costringerlo al forfait. La situazione rimane in monitoraggio continuo fino al fischio d’inizio.

Hojlund: il virus intestinale che complica gli azzurri

In casa Napoli emerge un’ultima ora critica in vista della sfida contro i rossoneri. Il centravanti danese Hojlund, numero 19 azzurro, è alle prese con un pronlema che potrebbe costringerlo a saltare la partita di stasera. L’evoluzione della sua condizione fisica sarà monitorata nelle prossime ore prima della decisione definitiva sulla sua disponibilità.

L’assenza di Hojlund rappresenterebbe un colpo significativo per l’attacco partenopeo, già privato di Lukaku. La situazione costringe Conte a valutare alternative concrete per il reparto offensivo.

Giovane in pole position se Hojlund non ce la fa

In caso di forfait del danese, sarà Giovane, ex attaccante del Verona, a guidare l’attacco azzurro contro il Milan. L’ex veronese rappresenta l’opzione principale per sostituire l’assenza contemporanea di entrambi i centravanti titolari. Una scelta che comporta rischi tattici significativi, dato che Giovane non possiede le medesime caratteristiche tecniche di Hojlund.

Quale impatto avrà questa emergenza in attacco? Un Napoli privato dei suoi due centravanti principali perde capacità di pressione alta e profondità offensiva. Il Milan, consapevole di questa fragilità, potrebbe sfruttare maggior libertà in fase di costruzione dal basso e negli spazi tra le linee difensive.

Rimane tutto da monitorare fino al calcio d’inizio. La situazione di Hojlund condizionerà non solo la formazione del Napoli, ma anche la strategia tattica che il Milan potrà adottare contro gli azzurri.