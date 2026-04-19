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“Non è in cima alla lista”, Moretto frena sull’obiettivo del Milan

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“Non è in cima alla lista”, Moretto frena sull’obiettivo del Milan
La dirigenza rossonera decide sulla non esercitazione del riscatto di Fullkrug. Fonte: SpazioMilan
Dirigenza Milan in riunione per valutare strategie di calciomercato e riscatti

Il Milan inizia a ragionare con forza sui nomi che devono essere acquistati in vista della prossima stagione. Uno di questi, fatto con più forza nelle ultime settimane, è quello di Robert Lewandowski. Il grande centravanti polacco andrà a scadenza dal Barcellona ed è stato accostato più volte a squadre italiane tra cui il Milan. Matteo Moretto placa le voci e lo allontana dai rossoneri.

“Non in cima alla lista”, Moretto allontana Lewa dal Milan

Matteo Moretto, sul canale YouTube di Fabrizio Romano, rivela le strategie di mercato rossonere, in particolar modo sulla trattativa per Robert Lewandowski. Ecco le sue parole.

“Lewanwoski va per i 38 anni, un’età molto avanzata, seppur resti un attaccante di altissimo livello. Ad oggi mi risultati che non ci sia un consenso unanime nella dirigenza rossonera per lui. Per età e stipendio, non è in cima alla lista“.

Sono Massimiliano Libro Muscarà, nato a Messina il 10/09/2001. Aspirante giornalista, coltivo la mia passione attraverso la scrittura di pezzi online, conduzione radiofonica e trasmissioni sul web, tutte riguardanti lo sport e in particolar modo il calcio, il mio sport preferito.

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