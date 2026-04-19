“Non è in cima alla lista”, Moretto frena sull’obiettivo del Milan

Il Milan inizia a ragionare con forza sui nomi che devono essere acquistati in vista della prossima stagione. Uno di questi, fatto con più forza nelle ultime settimane, è quello di Robert Lewandowski. Il grande centravanti polacco andrà a scadenza dal Barcellona ed è stato accostato più volte a squadre italiane tra cui il Milan. Matteo Moretto placa le voci e lo allontana dai rossoneri.

“Non in cima alla lista”, Moretto allontana Lewa dal Milan

Matteo Moretto, sul canale YouTube di Fabrizio Romano, rivela le strategie di mercato rossonere, in particolar modo sulla trattativa per Robert Lewandowski. Ecco le sue parole.