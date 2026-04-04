Occhio Milan, su Allegri non c’è solo la Nazionale! Dalla Spagna ci prova il top club

Massimiliano Allegri, dopo il terzo clamoroso mancato accesso dell’Italia ai Mondiali, è nei sogni della FIGC. Ma è il Real Madrid che continua a cercarlo con insistenza e proverà a fare un tentativo. Il Milan, intanto, osserva fiducioso dell’ottimo rapporto con il tecnico.

Il Real Madrid non molla Allegri

Nella settimana del derby, diversi giornali sportivi avevano già riportato intensi rumors che volevano Allegri come prossimo allenatore del Real Madrid, con Modric nel ruolo di collaboratore di lusso. Un’indiscrezione da non escludere del tutto, perché quando arriva il Real Madrid, è difficile dire no.

Oggi Tuttosport ne parla nuovamente: da Madrid non mollano la presa, e Allegri resta uno dei sogni proibiti di Florentino Perez. La trattativa, però, è difficilissima: Max sta benissimo a Milano, e ha sposato la causa rossonera con massima convinzione.

Allegri-Nazionale: il richiamo azzurro è concreto

Se il capitolo Real Madrid sembra quasi chiuso, quello della Nazionale non lo è affatto. Allegri è infatti percepito come uno dei pochi allenatori capaci di rimettere ordine in uno spogliatoio che ne ha tanto, forse troppo bisogno come quello azzurro.

Il tecnico livornese, però, sa che c’è un piano ben chiaro al Milan, e che le sue idee vengono ascoltate dalla dirigenza rossonera per costruire qualcosa di serio nel prossimo futuro. Se così sarà, le sirene esterne resteranno tali. Se invece il dialogo si complicherà, potrebbero riaprirsi clamorosi scenari.