Rabiot e Tomori fanno autocritica: il messaggio dopo Verona-Milan lancia un piccolo allarme

Adrien Rabiot e Fikayo Tomori hanno parlato a Dazn al termine di Verona-Milan. I due giocatori rossoneri si dichiarano contenti per la vittoria, ma evidenziano come le prestazioni rossonere dovranno essere migliori di queste offerte oggi.

Adrien Rabiot, man of the match della gara di oggi a Verona, ha evidenziano i due aspetti che dominano l’umore rossonero dopo questo match:

L’importante a questo punto della stagione è vincere e raggiungere gli obiettivi ma potevamo fare molto meglio. Ci siamo lasciati alle spalle la corsa con l’Inter. Dobbiamo essere concentrati con quello che oggi è l’obiettivo della Champions. Non abbiamo giocato bene ma lo spirito era quello e ci ha portato tre punti.