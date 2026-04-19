Rabiot e Tomori fanno autocritica: il messaggio dopo Verona-Milan lancia un piccolo allarme

Adrien Rabiot e Fikayo Tomori hanno parlato a Dazn al termine di Verona-Milan. I due giocatori rossoneri si dichiarano contenti per la vittoria, ma evidenziano come le prestazioni rossonere dovranno essere migliori di queste offerte oggi.
Rabiot fa autocritica: “Possiamo fare meglio”
Adrien Rabiot, man of the match della gara di oggi a Verona, ha evidenziano i due aspetti che dominano l’umore rossonero dopo questo match:
L’importante a questo punto della stagione è vincere e raggiungere gli obiettivi ma potevamo fare molto meglio. Ci siamo lasciati alle spalle la corsa con l’Inter. Dobbiamo essere concentrati con quello che oggi è l’obiettivo della Champions. Non abbiamo giocato bene ma lo spirito era quello e ci ha portato tre punti.
Su Allegri, il francese risponde così:
Cosa farà lo può dire solo lui, ma ci ha dato tanta forza e fiducia. È il primo che vuole raggiungere l’obiettivo e dobbiamo dare tutto. Ma finché non l’abbiamo raggiunto dobbiamo essere tutti concentrati.
Tomori mette la testa alla Juve: le sue parole
Tomori ha seguito la linea di Rabiot, evidenziano anche lui i miglioramenti che saranno necessari:
“Sappiamo di poter fare di più. A questo punto della stagione l’importante è fare punti. Pensiamo a cosa fare meglio contro la Juve per raggiungere i nostri obiettivi”.