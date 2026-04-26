Scandalo Arbitri, il presidente Marotta rompe il silenzio: “Inter estranea ai fatti”

Nel pre-partita di Torino-Inter, il presidente dell’Inter, Giuseppe Marotta, è intervenuto ai microfono di DAZN, parlando soprattutto di quanto accaduto negli ultimi giorni, con lo scandalo arbitri che ha scosso il mondo del calcio italiano.

Di seguito le parole del presidente nerazzurro, sottolineando di come l’Inter sia estranea ai fatti e ricordando anche un episodio avverso che colpì i nerazzurri la passata stagione:

“Abbiamo visto queste notizie, siamo meravigliati non abbiamo un elenco di arbitri graditi e non, assolutamente no. La stagione scorsa abbiamo avuto decisioni avverse, acclarate dagli organi arbitrali, tipo Inter-Roma, che poteva essere determinante nel risultato finale. Siamo forti della nostra correttezza e tranquillità”.