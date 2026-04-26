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Scandalo Arbitri, il presidente Marotta rompe il silenzio: “Inter estranea ai fatti”

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Scandalo Arbitri, il presidente Marotta rompe il silenzio: “Inter estranea ai fatti”
Giuseppe Marotta intervistato sul caso arbitri
Giuseppe Marotta

Nel pre-partita di Torino-Inter, il presidente dell’Inter, Giuseppe Marotta, è intervenuto ai microfono di DAZN, parlando soprattutto di quanto accaduto negli ultimi giorni, con lo scandalo arbitri che ha scosso il mondo del calcio italiano.

“Non abbiamo un elenco di arbitri graditi”, le parole di Marotta sulla vicenda

Di seguito le parole del presidente nerazzurro, sottolineando di come l’Inter sia estranea ai fatti e ricordando anche un episodio avverso che colpì i nerazzurri la passata stagione:

“Abbiamo visto queste notizie, siamo meravigliati non abbiamo un elenco di arbitri graditi e non, assolutamente no. La stagione scorsa abbiamo avuto decisioni avverse, acclarate dagli organi arbitrali, tipo Inter-Roma, che poteva essere determinante nel risultato finale. Siamo forti della nostra correttezza e tranquillità”.

Antonio Bruzzano, aspirante giornalista sportivo, in collaborazione (lato sito e social) con SpazioMilan, Rompipallone, SpazioNapoli, SpazioJ e SpazioInter. Lo sport come seconda casa, il calcio come seconda pelle. Racconto tutte le sfumature dietro allo sport più seguito di sempre, con l'obiettivo di arrivare nelle case degli italiani e non.

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