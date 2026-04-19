Tare può dire addio insieme ad Allegri? Risposta netta del ds: il piano futuro del Milan

Il ds del Milan Igli Tare ha parlato a Dazn prima di Verona-Milan. Il dirigente ha raccontato i piani del Milan per la prossima stagione: nella testa ora c’è solo l’obiettivo qualificazione in Champions, programmando il futuro con tutte le parti in causa una volta raggiunto questo.

Tare sul futuro: “Ne riparliamo dopo aver raggiunto la Champions”

Si è espresso così Igli Tare sul futuro di Allegri nel suo intervento a Dazn:

Inutile riparlare adesso di queste situazioni. Dobbiamo orientare queste energie verso l’obiettivo Champions, che vuol dire tanto per la nostra programmazione. Allegri ha fatto un ottimo lavoro, ha un contratto lungo e come ha detto lui ieri gli piace fare un progetto importante. Stiamo lavorando insieme per il futuro.

Il ds ha anche risposto in merito alle voci che vedono il suo futuro legato a quello dell’allenatore:

Non penso a queste situazioni. Quando i risultati mancano, si mette tutto in discussione. La cosa più importante per noi è raggiungere gli obiettivi e una volta fatto sedersi insieme a Furlani, Ibra e gli altri per costruire un progetto vincente per la prossima stagione.

In merito alla partita, Tare non vuole sentirne parlare come un match point per la Champions: