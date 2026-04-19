Tomori come Gabbia: “Lottiamo per Allegri. Vi svelo cosa ci ha detto”

Fikayo Tomori ha parlato ai microfoni Dazn prima di Verona-Milan. Il difensore inglese ha seguito la linea tracciata da Gabbia nei giorni scorsi: lo spogliatoio è al fianco di Allegri, allenatore che ha restituito serenità al gruppo.

Tomori: “Siamo contenti con Allegri”

Nel suo intervento a Dazn, Tomori ha descritto il momento del Milan:

Siamo in un periodo difficile, ma la cosa bella nel calcio è che c’è sempre una partita per rimediare. Oggi è un’opportunità per noi, sappiamo quello che dobbiamo fare. Siamo pronti.

Su Allegri, il difensore racconta come l’allenatore ha provato a dare tranquillità allo spogliatoio in questo periodo delicato:

Il mister ci ha fatto vivere questa partita con tranquillità. Ci ha detto che dobbiamo rimanere ordinati nella testa e nel gioco, che è stato il nostro punto di forza in questa stagione. Dobbiamo tornare a quello che abbiamo fatto, senza focalizzarci sulle cose fuori, ma solo sulle cose che possiamo controllare.

Infine, Tomori ha commentato le parole di Gabbia in settimana, in cui aveva chiesto direttamente la permanenza dell’allenatore;