“Tornerà in campo dall’inizio!”: Verso Milan-Juve, Allegri prova a cambiare

Saelemaekers tornerà titolare sulla fascia destra del Milan contro la Juventus, secondo quanto rivela Tuttosport. Una scelta che segna il cambio rispetto alla formazione vista al Bentegodi contro l’Hellas Verona.

Saelemaekers al posto di Athekame: il ritorno del belga

Alexis Saelemaekers ritrova la maglia da titolare per affrontare i bianconeri a San Siro. Contro il Verona aveva iniziato dalla panchina, con Zachary Athekame preferito sulla destra. Questa volta il belga avrà l’occasione di partire dall’inizio e riprendere il controllo della fascia in una gara che avrà peso specifico importante nel cammino del Milan.

La scelta rispecchia una priorità tattica: Allegri ha optato per chi conosce meglio gli equilibri della squadra. Saelemaekers rappresenta una soluzione collaudata, capace di garantire continuità nella fase difensiva e di portare il pallone con precisione sulla fascia destra. Una decisione che privilegia l’esperienza rispetto all’alternanza.

L’attacco resta incerto: Leao e Pulisic favoriti

Per il reparto offensivo la situazione rimane ancora da definire. Rafael Leao e Christian Pulisic partono ampiamente favoriti per occupare le due posizioni da titolari in attacco. Gli altri candidati—Gimenez, Nkunku e Fullkrug—non hanno convinto nelle loro ultime apparizioni in campo, fornendo segnali deboli al momento della chiamata.