Verona-Milan, Allegri stupisce tutti: fuori un titolarissimo nella formazione ufficiale

Il Milan scenderà in campo per affrontare il Verona. I rossoneri hanno una grande occasione per allungare il margine sulle inseguitrici per un posto in Champions, oltre che per agguantare il Napoli al secondo posto. Per questo match, Allegri ha scelto di dare ancora una chance a Leao: giocherà lui accanto a Pulisic in avanti, escludendo a sorpresa Saelemaekers sulla fascia destra.
Verona-Milan, fuori Saelemaekers: la formazione ufficiale
Sono state diramate le formazioni ufficiali di Verona-Milan. Allegri sceglie di schierare ancora Leao, a dispetto delle polemiche e dei fischi nell’ultima gara a San Siro. La scelta a sorpresa è però un’altra: Saelemaekers viene lasciato fuori, con Athekame promosso titolare. Di seguito l’undici completo:
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Athekame, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Leao