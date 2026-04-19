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Verona-Milan, Allegri stupisce tutti: fuori un titolarissimo nella formazione ufficiale

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Verona-Milan, Allegri stupisce tutti: fuori un titolarissimo nella formazione ufficiale
Massimiliano Allegri in campo. Foto: ANSA
Massimiliano Allegri allena il Milan dalla panchina durante una partita, con le braccia aperte in gesto di comunicazione verso i giocatori

Il Milan scenderà in campo per affrontare il Verona. I rossoneri hanno una grande occasione per allungare il margine sulle inseguitrici per un posto in Champions, oltre che per agguantare il Napoli al secondo posto. Per questo match, Allegri ha scelto di dare ancora una chance a Leao: giocherà lui accanto a Pulisic in avanti, escludendo a sorpresa Saelemaekers sulla fascia destra.

Verona-Milan, fuori Saelemaekers: la formazione ufficiale

Sono state diramate le formazioni ufficiali di Verona-Milan. Allegri sceglie di schierare ancora Leao, a dispetto delle polemiche e dei fischi nell’ultima gara a San Siro. La scelta a sorpresa è però un’altra: Saelemaekers viene lasciato fuori, con Athekame promosso titolare. Di seguito l’undici completo:

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Athekame, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Leao

Mi chiamo Felice Leopoldo Luongo, sono un giornalista sportivo e un social media manager. Ho conseguito la laurea in giurisprudenza nel 2024 e sono un grande appassionato di calcio e cinema, materie di cui adoro raccontare le emozioni che sanno regalare. Giornalista Pubblicista iscritto all'Ordine dei Giornalisti della Campania con tessera n. 188207

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