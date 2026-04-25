Verso Milan-Juve, Allegri spiazza: la mossa tattica

Estupinan titolare in Milan-Juve: Allegri rilancia l’esterno sinistro al posto di Bartesaghi, reduce da prestazioni deludenti. Secondo Sky Sport, il tecnico rossonero prepara una sorpresa di formazione per la sfida decisiva contro la Juventus.

Estupinan al posto di Bartesaghi: il cambio sulla fascia

La difesa rossonera subisce una modifica tattica. Pervis Estupinan, acquistato dal Brighton per circa 18 milioni di euro, prenderà il posto di Davide Bartesaghi sulla corsia sinistra. L’ex Milan Futuro ha faticato nelle ultime uscite, in particolare nella trasferta di Verona, dove il suo rendimento è stato nettamente insufficiente per una sfida di questo calibro.

Allegri sceglie di affidare la responsabilità della fascia sinistra a un profilo più esperto. Estupinan rappresenta una scelta tatticamente più consapevole, capace di garantire maggiore equilibrio difensivo e propensione offensiva contemporaneamente. Il cambio non è marginale: incide direttamente sulla gestione della pressione juventina e sulla qualità del cross dalla sinistra.