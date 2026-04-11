Verso Milan-Udinese: la notizia che riguarda i tifosi è entusiasmante!

Il Milan torna in campo alle 18 contro l’Udinese, deciso a riscattare la sconfitta di Napoli, in una sfida fondamentale per il finale di stagione. I rossoneri devono reagire dopo aver detto addio al sogno scudetto e aver perso terreno in classifica.

San Siro ancora sold out: il supporto non manca

Nonostante il momento complicato, i tifosi del Milan rispondono ancora presente. Anche per la gara contro l’Udinese, lo stadio San Siro sarà completamente esaurito, confermando il grande attaccamento del popolo rossonero alla squadra.

Una settimana difficile non ha scalfito il sostegno: l’obiettivo ora è blindare un posto in Champions League e ripartire subito. Il calore dei tifosi sarà un fattore determinanne per spingere i rossoneri.