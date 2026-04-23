Vlahovic al Milan: gli incontri segreti che cambiano tutto

Vlahovic interessa al Milan per l’estate 2026. L’attaccante della Juventus ha il contratto in scadenza a giugno e il rinnovo con i bianconeri è in stallo totale.

Vlahovic e la Juve: il rinnovo che non decolla

La situazione contrattuale di Dusan Vlahovic con la Juventus è diventata una questione sempre più complicata. Il serbo arriva alla scadenza naturale del suo accordo a fine giugno senza che la società torinese riesca a trovare un’intesa per il prolungamento. Secondo quanto rivela Paolo Paganini a TMW Radio, il rinnovo è in salita e gli spazi per una soluzione si restringono giorno dopo giorno.

La Juventus aveva bisogno di blindare il suo centravanti titolare. Non è accaduto. Questo vuoto contrattuale apre scenari di mercato che vanno ben oltre Torino e che vedono coinvolti i principali club europei interessati a un profilo del genere.

Milan e Napoli: la corsa per Vlahovic

Il Milan ha messo Vlahovic nella sua lista di obiettivi per il prossimo calciomercato estivo. Massimiliano Allegri ha chiesto una punta di livello internazionale e il serbo rappresenta esattamente quel profilo. Ma non è il solo a muoversi: il Napoli, con Antonio Conte, si sarebbe mosso con decisione su questa pista.

L’elemento più significativo, però, riguarda i movimenti dietro le quinte. Come rivela Paganini, l’agente di Vlahovic si è incontrato spesso con Tare, il dirigente del Milan. Questi contatti non sono casuali: indicano un’accelerazione nella trattativa e una volontà concreta di definire i termini di un eventuale trasferimento.