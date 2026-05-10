Accostato al Milan, ci sono ancora dubbi sul suo futuro: “Parlerò con la società”

Quello di Vincenzo Italiano è un nome che resta in orbita Milan. L’attuale allenatore del Bologna, intanto, ha confermato che dovrà parlare con la società felsinea per decidere il suo futuro. Il club rossonero è uno di quelli alla porta qualora dovesse arrivarsi ad una separazione con Allegri.
Italiano non chiude al Milan: le sue parole
Intervenuto in conferenza stampa, Vincenzo Italiano si è anche soffermato sul suo futuro, affermando che dovrà parlarne con la società:
“Non si può stupire ogni anno. Quando parlerò con la società, tireremo fuori tutto: gli obiettivi raggiunti, chi rimarrà e chi verrà. Verrete informati su tutto. Il prossimo anno non ci saranno coppe e qualcosa cambierà, per questo bisognerà parlare con la società“.
Le parole dell’allenatore non chiudono definitivamente le porte ad un addio al Bologna, pur prospettando la possibilità di proseguire insieme anche in un’annata senza coppe europee.
Pista che resta viva, ma solo in caso di addio di Allegri
La situazione fra Italiano e il Milan, intanto, rimane molto chiara. Quella dell’allenatore del Bologna è infatti una prospettiva che verrà presa in considerazione soltanto in caso di un improvviso addio di Allegri al club rossonero. Al momento, le chances di una sua permanenza sembrano essere alte in caso di qualificazione alla Champions. Ma, in caso di mancato raggiungimento di questa, l’ipotesi addio potrebbe improvvisamente prendere quota, con la Nazionale pronto ad accoglierlo. Se ciò dovesse accadere, Italiano potrebbe essere il primo candidato a sedere sulla panchina rossonera.