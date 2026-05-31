Addio al Milan? Non solo Leao: anche lui può partire in estate

Niclas Fullkrug può lasciare il Milan dopo una stagione da dimenticare. Il centravanti tedesco, arrivato in prestito dal West Ham nella finestra invernale, lascerà senza che i rossoneri esercitino il diritto di riscatto fissato a 5 milioni.

Fullkrug al Milan: il flop dell’attacco rossonero

L’esperienza di Fullkrug a Milano si chiude con un bilancio pesante in termini negativi: una sola rete in tutta la stagione, quella segnata contro il Lecce. Il Milan aveva puntato su di lui come rinforzo offensivo nel gennaio scorso, quando la squadra inseguiva l’Inter in vetta alla classifica con soli tre punti di distacco.

La scelta si è rivelata sbagliata. Il rendimento deludente del centravanti tedesco non ha convinto la società a investire i 5 milioni necessari per il riscatto. Fullkrug torna al West Ham, club che nel frattempo è retrocesso dalla Premier League. Ma il destino dell’attaccante non è destinato a Londra, dove non ha mai trovato continuità e serenità.

Secondo ‘La Gazzetta dello Sport’, il Venezia ha messo gli occhi su di lui e gli avrebbe proposto un contratto biennale per la prossima stagione. Una soluzione che potrebbe permettere al tedesco di rimanere in Serie A e di cercare il riscatto dopo il fallimento milanese.

Il Venezia e l’opportunità per Fullkrug

La proposta del Venezia rappresenta un’occasione concreta per il centravanti tedesco di proseguire la sua avventura italiana. Il club lagunare, appena promosso in Serie A, potrebbe offrire a Fullkrug il minutaggio e la fiducia che il Milan non gli ha mai garantito. L’offerta biennale suggerisce una volontà reale di investire su di lui, non una semplice scommessa a breve termine.

Per il Milan l’addio di Fullkrug chiude un capitolo negativo dell’attacco rossonero. La stagione degli attaccanti milanisti è stata complessivamente difficile e il tedesco rimane uno dei simboli di questa delusione offensiva. Il club dovrà affrontare il mercato estivo con la consapevolezza che i rinforzi invernali non hanno portato i risultati sperati. Fullkrug, intanto, avrà la possibilità di ripartire dal Venezia e di dimostrare che la sua esperienza al Milan è stato solo un incidente di percorso.