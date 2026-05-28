Allegri al Napoli, ci siamo: rimpianto per il Milan?

Nonostante la recente delusione sulla panchina rossonera per la mancata qualificazione in Champions League, Allegri ha già trovato la sua nuova squadra. Esonerato dal Milan dopo l’ultimo turno di campionato, che ha visto il Diavolo cadere contro il Cagliari, Max è pronto a ricominciare da Napoli.

Il Napoli sceglie Allegri: decisione confermata

Non ci sono più dubbi sul futuro dell’ex tecnico della Juventus, che proprio come nel 2014, prende il posto di Antonio Conte su una panchina di Serie A. Max tornerà in Champions League, a differenza del Milan. A confermare l’indiscrezione è stato Fabrizio Romano.

Secondo l’esperto di calciomercato, infatti, la firma sul contratto sarebbe in dirittura d’arrivo. L’allenatore toscano ha accettato tutte le condizioni proposte dal club e firmerà un biennale. Per De Laurentiis e Giovanni Manna si tratta del profilo ideale dopo Conte.