Allegri duro: “Giornata da dimenticare”, messaggio netto al Milan e ai tifosi

Massimiliano Allegri è intervenuto a Dazn dopo Sassuolo-Milan. L’allenatore non nasconde quanto questa sia stata una partita storta per i rossoneri e lancia un messaggio alla squadra e ai tifosi: non si può buttare mesi di lavoro arrendendosi alla fine.

Allegri netto: “Non possiamo buttare così dieci mesi”

Intervenuto a Dazn, Allegri ha spiegato cosa non è andato nella gara contro il Sassuolo:

“Abbiamo approcciato male, preso gol subito in entrambi i tempi. Non possiamo buttare dieci mesi di lavoro fatti in un determinato modo. Abbiamo sbagliato molto, è stata una giornata storta, una domenica da dimenticare. Ci deve dare la forza per preparare bene la partita contro l’Atalanta”

Riguardo alla possibilità di perdere la qualificazione in Champions, il tecnico risponde così:

“Sarei felice di conquistarla anche all’ultima giornata, vivo la squadra tutti i giorni e non abbiamo mai avuto momenti di difficoltà. Questo è un momento di difficoltà, dobbiamo rimanere sereni, assumerci le responsabilità e lavorare una settimana per preparare la partita contro l’Atalanta”

Allegri risponde anche in merito all’esistenza di un qualcosa di positivo da cui poter ripartire:

“Il messaggio è che abbiamo fatto dieci mesi di lavoro importanti, ora siamo nel rush finale e purtroppo il girone di ritorno non è stato. Quello che è stato fatto non si può cambiare, dobbiamo essere dentro fino alla fine anche nei momenti di difficoltà e lavorare per superarli”.

Il messaggio ai tifosi del Milan: “Li capisco, ma…”

Sul rosso a Tomori, l’allenatore del Milan sorvola:

“Sono cose che capitano nel calcio, l’importante è rialzare la testa. Pensare ad oggi o a quello che è successo nel girone di ritorno non serve a niente. Serve fare 2 risultati su 3 per andare in Champions”.

Riguardo alla rabbia dei tifosi, il tecnico la vede cos^:

“Capisco i tifosi, ma il calcio è anche questo. Farsi prendere dall’ansia non serve a niente, serve lavorare con senso di responsabilità”.

Chiosa finale in merito al cambio di Nkunku, sostituito a fine primo tempo per Athekame: