Allegri-Napoli, accordo prima di Milan-Cagliari: il retroscena

Massimiliano Allegri e il Napoli avevano già raggiunto un’intesa preliminare nella scorsa stagione, molto prima che l’allenatore venisse esonerato dal Milan. Come rivela Gianluca Di Marzio, i contatti risalgono a marzo-aprile dell’anno scorso quando Antonio Conte lanciò i primi segnali di addio al club partenopeo.

Allegri e il Napoli: la trattativa che non decollò un anno fa

La storia parte da lontano. Nel periodo marzo-aprile della scorsa stagione, quando Conte manifestò i primi dubbi sulla permanenza nonostante lo scudetto vinto a fine maggio, il Napoli si mosse subito. De Laurentiis contattò Allegri e lo bloccò informalmente. Ma le manifestazioni di affetto verso Conte e la festa per il tricolore cambiarono gli scenari. Conte decise di restare, Allegri ricevette la chiamata del Milan e tutto finì prima ancora di iniziare formalmente.

Un anno dopo, quando Conte ha deciso effettivamente di lasciare il Napoli circa un mese fa, De Laurentiis è tornato a battere alla porta di Allegri. Le parti hanno raggiunto una prima bozza di accordo per un biennale a circa 6 milioni a stagione. Stavolta tutto sembrava destinato a concretizzarsi.

Il principio d’accordo è stato trovato settimana scorsa, poi la sconfitta contro il Cagliari ha raffreddato l’entusiasmo. De Laurentiis ha valutato seriamente profili come De Rossi o Italiano, ma Allegri è rimasto il primo nome sulla lista.