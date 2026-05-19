Cardinale e la linea dura: presa una decisione forte, c’entra (anche) Allegri

Secondo ‘Tuttosport’, Gerry Cardinale ha deciso di stroncare le faide interne con una decisione pesante. Il futuro di Zlatan Ibrahimovic al Milan è ora in discussione a causa del conflitto con Max Allegri secondo ‘Tuttosport’.

Ibrahimovic e Allegri: lo scontro che cambia gli equilibri

Lo scontro tra il tecnico livornese e il dirigente svedese non è passato inosservato. Durante la conferenza stampa prima di Genoa-Milan, Allegri ha evitato di affrontare direttamente la questione, limitandosi a dichiarare:

“Sono abituato ad avere sempre un rapporto professionale. All’interno delle riunioni ci sono sempre stati confronti in cui bisognava essere d’accordo o non d’accordo”.

Il messaggio è stato chiaro: esistono divergenze e non sono marginali. I tifosi milanisti, delusi dal litigio, hanno accentuato la pressione sull’ambiente rossonero, creando un clima di tensione che la proprietà non intende però tollerare.

Cardinale è noto per prendere decisioni nette quando percepisce disarmonia organizzativa. La tolleranza verso conflitti interni, specie quando coinvolgono figure di rilievo come Ibrahimovic, non rientra nella filosofia gestionale del patron nerazzurro. La scelta tra Allegri e Ibra potrebbe diventare inevitabile se le frizioni continueranno a influenzare l’ambiente.

Cardinale sceglie: quale futuro per la dirigenza rossonera

Qual è la posizione effettiva di Cardinale tra i due contendenti? Allegri rappresenta la scelta tecnica del momento, mentre Ibrahimovic incarna il collegamento con la storia e la tradizione milanista. La proprietà americana preferisce stabilità organizzativa a carismi ingombranti.

Se Ibrahimovic continuerà a operare come ‘allenatore nell’ombra’, come rivelano le ultime indiscrezioni, il suo ruolo entrerà in conflitto diretto con le responsabilità di Allegri.

L’assenza di una gerarchia chiara tra la funzione tecnica e quella dirigenziale rappresenta un problema strutturale. Cardinale dovrà definire con precisione i confini di ogni ruolo, eliminando ambiguità che generano tensioni. Una chiarificazione non rinviabile, soprattutto considerando le pressioni economiche e sportive che gravano sul Milan.

Lo scenario concreto: cosa accadrà a giugno

Allegri ha già chiesto rinforzi significativi, mentre Ibrahimovic potrebbe vedersi ridimensionato il suo ruolo dirigenziale. La prossima finestra di mercato sarà il momento in cui Cardinale dovrà prendere una decisione definitiva.

Non è escluso che uno dei due, o entrambi, lascino il Milan prima della prossima stagione. Il Milan ha bisogno di chiarezza strutturale e il patron americano sembra determinato a ottenerla, indipendentemente da quale figura rappresenti il passato glorioso del club. La ricostruzione organizzativa passa attraverso decisioni impopolari ma necessarie.