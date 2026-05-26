“C’è stato un primo incontro”: Milan, si accelera per il sostituto di Allegri

Andoni Iraola e il Milan hanno già avuto un faccia a faccia la scorsa settimana. Come rivela Matteo Moretto, l’allenatore spagnolo ha incontrato i dirigenti rossoneri in Inghilterra.

Iraola-Milan: il blitz della scorsa settimana

Il Milan non aspetta e accelera sulla panchina. Dopo l’esonero di Allegri, Furlani, Tare e Moncada, il club rossonero ha già mosso i primi passi concreti per il nuovo allenatore. Come rivela Moretto, il colloquio tra Iraola e il Milan è già avvenuto: l’incontro si è svolto in Inghilterra durante la scorsa settimana, con l’obiettivo di capire quale tipo di progetto le due parti potessero costruire insieme.

Iraola lascia il Bournemouth dopo un’esperienza straordinaria. Ha trasformato una squadra relegata a gestire continuamente le cessioni dei migliori giocatori, portandola stabilmente in zona europea e mantenendo un calcio propositivo e di qualità. Secondo Fabrizio Romano, ha attirato l’interesse di Manchester United, Liverpool, Tottenham e Chelsea, ma il Bournemouth aveva sempre rifiutato di liberarlo. La situazione è cambiata con l’addio dello spagnolo.