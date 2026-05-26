Clamoroso Milan, Ibra voleva mandar via Allegri e Tare da mesi: la ricostruzione

La storia del Milan di quest’anno continua ad arricchirsi di retroscena che emergono uno dopo l’altro. A quanto pare, i protagonisti principali si tolleravano a malapena tra loro, e il destino di mister Allegri e il DS Tare era già segnato nella testa di Zlatan Ibrahimovic.

“Dirigenza dispiaciuta dopo il gol”, retroscena clamoroso su Milan – Cagliari

Come riportato da Il Corriere della Sera, il momentaneo vantaggio del Milan al secondo minuto contro il Cagliari ha scatenato una reazione surreale: in tribuna solo Igli Tare è scattato in piedi a festeggiare. Gli altri dirigenti rossoneri sono rimasti impassibili, quasi freddati e infastiditi.

Insomma, i dirigenti di una società calcistica che reagiscono con freddezza al vantaggio della propria squadra nella partita che decide la Champions League. Una scena assurda che ha fatto comprensibilmente infuriare i tifosi rossoneri.

“Ibra non sopportava Allegri e Tare”: l’indiscrezione che fa infuriare i tifosi rossoneri

Il motivo della fredda reazione è brutalmente semplice: con un risultato del genere sarebbe stato impossibile allontanare l’allenatore e il direttore sportivo, nonostante il Senior Advisor di RedBird, Zlatan Ibrahimovic, non sopportasse nessuno dei due.

Allegri e Tare, in caso di qualificazione europea, avrebbero avuto una protezione di fatto invalicabile. Il campo li avrebbe salvati a dispetto di tutto il resto. E chi voleva cambiarli, Ibrahimovic in primis, avrebbe dovuto aspettare e rimandare. Insomma, il finale di stagione avrebbe semplicemente tolto l’ultimo ostacolo che impediva a Zlatan di fare quello che aveva in mente da mesi: mandar via tecnico e DS.