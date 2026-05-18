Conte al Milan? Il suggerimento scatena i tifosi: che intreccio con Allegri

C’è solo un nome per far ripartire il Milan e si chiama Antonio Conte. Questo è il pensiero dell’ex calciatore rossonero, Antonio Cassano, che ha ricostruito la situazione del club e ha consigliato un cambio netto.

Cassano consiglia Conte al Milan: “Con lui non sbagli”

Il Milan sta vivendo un finale di stagione concitatissimo: manca una sola gara per conquistare un posto utile a qualificarsi alla prossima Champions League. Dall’anno prossimo, però, bisogna ripartire. E da chi si possono ricostruire le fondamenta, se non da un motivatore come Antonio Conte? Di questo ne è sicuro Antonio Cassano, che ne ha parlato a Viva El Futbol. Ecco le sue parole a riguardo: