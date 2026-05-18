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Conte al Milan? Il suggerimento scatena i tifosi: che intreccio con Allegri

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Conte al Milan? Il suggerimento scatena i tifosi: che intreccio con Allegri
Allegri e Conte in panchina. Foto: ANSA
Massimiliano Allegri e Antonio Conte in panchina durante una partita

C’è solo un nome per far ripartire il Milan e si chiama Antonio Conte. Questo è il pensiero dell’ex calciatore rossonero, Antonio Cassano, che ha ricostruito la situazione del club e ha consigliato un cambio netto.

Cassano consiglia Conte al Milan: “Con lui non sbagli”

Il Milan sta vivendo un finale di stagione concitatissimo: manca una sola gara per conquistare un posto utile a qualificarsi alla prossima Champions League. Dall’anno prossimo, però, bisogna ripartire. E da chi si possono ricostruire le fondamenta, se non da un motivatore come Antonio Conte? Di questo ne è sicuro Antonio Cassano, che ne ha parlato a Viva El Futbol. Ecco le sue parole a riguardo:

“Il Milan se vuole ricominciare ad essere grande, il nome è uno solo e non sbagli: Antonio Conte. Ripartire con un punto interrogativo, anche no. Basta vedere con Rudi Garcia. Consiglierei a De Laurentiis di andare a prendere Allegri: voglio vedere cosa viene fuori, che inferno viene fuori. In bocca al lupo chi lo prenderà”.

Da Pozzuoli con ardore e sangue flegreo, ma con il cuore professionale forgiato all'ombra della Madonnina. Dal 2018 faccio parte del network Nuovevoci, dove trasformo la passione per il calcio in comunicazione. Il mio percorso si è consolidato a Milano con un Master in Giornalismo Sportivo alla Cattolica: un'esperienza che ha svoltato il mio approccio, permettendomi di raccontare oggi l'universo rossonero con una prospettiva che unisce la narrazione del Sud alla dinamicità della capitale del calcio italiano.

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