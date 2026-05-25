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DA SKY SPORT- Milan, ecco chi dirà addio: c’è anche una permanenza inattesa!

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DA SKY SPORT- Milan, ecco chi dirà addio: c’è anche una permanenza inattesa!
Dirigenti Milan riuniti per una discussione al centro sportivo
Dirigenti Milan in riunione esterna: Ibrahimovic, Furlani, Tare e Allegri discutono durante un incontro al centro sportivo

Sky Sport annuncia chi lascerà il Milan dopo la mancata qualificazione alla Champions. Dovrebbero lasciare il ds Tare, l’allenatore Allegri, il capo scout Moncada e l’ad Furlani, mentre resterà con un ruolo decisionale importante il senior advisor Ibrahimovic.

Milan, lasciano tutti tranne Ibra: l’indiscrezione

Secondo quanto riportato da Sky Sport, Cardinale andrebbe verso la decisione di affidare il futuro del Milan nelle mani di Zlatan Ibrahimovic, il quale sceglierà il nuovo direttore sportivo. Sarà invece il consigliere d’amministrazione Calvelli a scegliere il futuro amministratore delegato.

Si va quindi una ridisegnazione totale dell’assetto societario del Milan, con Tare, Furlani e anche Moncada pronti all’addio. Anche Massimiliano Allegri va verso l’addio alla panchina rossonera. Cardinale, intanto, è rimasto a Milano e ha rinviato la sua partenza per gli USA per continuare gli incontri e le consultazioni sulle scelte da fare per il futuro rossonero.

Mi chiamo Felice Leopoldo Luongo, sono un giornalista sportivo e un social media manager. Ho conseguito la laurea in giurisprudenza nel 2024 e sono un grande appassionato di calcio e cinema, materie di cui adoro raccontare le emozioni che sanno regalare. Giornalista Pubblicista iscritto all'Ordine dei Giornalisti della Campania con tessera n. 188207

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