DA SKY SPORT- Milan, ecco chi dirà addio: c’è anche una permanenza inattesa!

Sky Sport annuncia chi lascerà il Milan dopo la mancata qualificazione alla Champions. Dovrebbero lasciare il ds Tare, l’allenatore Allegri, il capo scout Moncada e l’ad Furlani, mentre resterà con un ruolo decisionale importante il senior advisor Ibrahimovic.
Milan, lasciano tutti tranne Ibra: l’indiscrezione
Secondo quanto riportato da Sky Sport, Cardinale andrebbe verso la decisione di affidare il futuro del Milan nelle mani di Zlatan Ibrahimovic, il quale sceglierà il nuovo direttore sportivo. Sarà invece il consigliere d’amministrazione Calvelli a scegliere il futuro amministratore delegato.
Si va quindi una ridisegnazione totale dell’assetto societario del Milan, con Tare, Furlani e anche Moncada pronti all’addio. Anche Massimiliano Allegri va verso l’addio alla panchina rossonera. Cardinale, intanto, è rimasto a Milano e ha rinviato la sua partenza per gli USA per continuare gli incontri e le consultazioni sulle scelte da fare per il futuro rossonero.