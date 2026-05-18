Futuro Allegri, chi prenderà la decisione finale? La situazione

Massimiliano Allegri ha ancora due anni di contratto con il Milan, cifre importanti vincolano la società a una scelta difficile da sciogliere se non per iniziativa dell’allenatore stesso.

Allegri al Milan: il contratto blindato frena gli addii

Come rivela Matteo Moretto, esperto di mercato, il futuro di Allegri dipende più dalla volontà dell’allenatore che dalle decisioni della società rossonera. Il tecnico livornese ha sottoscritto un accordo triennale un anno fa: restano quindi due stagioni ancora da completare. L’impatto economico di un eventuale risoluzione consensuale o di un esonero rappresenta un ostacolo concreto per qualsiasi separazione anticipata.

Se Allegri dovesse centrare la qualificazione in Champions League, il Milan avrebbe ancora meno motivi per interrompere il progetto. L’obiettivo principale della stagione verrebbe raggiunto, i risultati sarebbero positivi, e rimproverare il tecnico diventerebbe indefendibile dal punto di vista sportivo. In questa situazione, la società ha pochissimi argomenti per una rottura.