Futuro Leao, rinnovo sempre più lontano: ecco la mossa del Milan

Rafael Leão lascerà il Milan in estate. Secondo la Gazzetta dello Sport, i rossoneri hanno abbandonato ogni trattativa di rinnovo e hanno deciso di mettere sul mercato l’attaccante portoghese nella prossima finestra di calciomercato.

Leão e il Milan: il rinnovo che non si farà

Fino a due mesi fa il dialogo tra le parti procedeva in modo costruttivo. Il Milan aveva proposto a Leão un’estensione contrattuale fino al 2030 con un ritocco sull’ingaggio, spostando la scadenza dal 2028. Le promesse di ricontattarsi nelle settimane successive non hanno portato a nulla. Oggi il quadro è completamente diverso: non solo le negoziazioni per il rinnovo sono archiviate, ma la società rossonera ha scelto di procedere verso la cessione.

La decisione segna una piega netta nella gestione del portoghese. Leão ha rappresentato un pilastro offensivo del Milan negli ultimi anni, con 80 gol e 65 assist in 290 presenze complessive. Numeri che testimoniano il valore aggiunto dell’esterno, pur in una stagione 2024-25 caratterizzata da un calo evidente: soli 9 gol e 3 assist secondo Transfermarkt. La prestazione sottotono ha influito sulla valutazione complessiva del cartellino.