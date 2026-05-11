Futuro Milan, c’è un candidato forte per il ruolo di ds: il nome

Secondo Sky Sport, D’Amico è il candidato principale per diventare il nuovo direttore sportivo del Milan. Le valutazioni sulla dirigenza rossonera continuano a evolversi.

D’Amico favorito: la scelta dopo Paratici

Luca Marchetti ha rivelato come la società rossonera stia valutando il cambio al vertice dell’area tecnica. D’Amico emerge come profilo prioritario, ma non è l’unico nome circolato negli ultimi mesi. “Il nuovo ds del Milan potrebbe essere D’Amico. Ci sono stati anche dei colloqui ad interposta con Paratici, oggi alla Fiorentina”, ha dichiarato l’esperto di calciomercato di Sky Sport nel post partita di Milan-Atalanta.

La questione della dirigenza del Milan non è marginale: incide direttamente sulla strategia di mercato e sulla visione tattica della squadra. Paratici, attualmente alla Fiorentina, era stato valutato come opzione iniziale ma le trattative non hanno proseguito. Furlani ha giocato un ruolo decisivo nelle scelte precedenti, volando personalmente da Cardinale per discutere alternative come Tare, che rappresentava una preferenza di Ibrahimovic.