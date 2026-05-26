Futuro Milan, Iraola nel mirino ma c’è un doppio problema: le ultime

Andoni Iraola ha tre proposte concrete sul tavolo e il Milan rimane in attesa. Secondo quanto rivela Fabrizio Romano, lo spagnolo ex Bournemouth valuta offerte da Bayer Leverkusen e Crystal Palace mentre osserva le mosse del Diavolo.

Iraola: tre squadre in competizione, il Milan in secondo piano

La situazione dell’allenatore spagnolo si è trasformata in una gara a tre. Leverkusen e Palace hanno formulato proposte ufficiali, ma Iraola ha scelto di attendere sviluppi ulteriori prima di decidere. Come rivela Romano, il tecnico vuole verificare se altre opportunità possano emergere nei prossimi giorni, inclusa quella rossonera che al momento non si è ancora concretizzata in un’offerta formale.

Il profilo di Iraola rappresenta esattamente ciò che il Milan cercava dopo l’esonero di Allegri. Al Bournemouth ha costruito una squadra competitiva nonostante cessioni costanti, portando i Cherries addirittura in competizioni europee. La qualità del suo lavoro tattico ha attirato l’attenzione di top club: Manchester United lo aveva valutato, così come Liverpool, Tottenham e Chelsea in passato.