Gabbia deluso: la risposta ai fischi dei tifosi del Milan non lascia dubbi

Matteo Gabbia ha parlato a Dazn al termine di Sassuolo-Milan. Il difensore si è detto rammaricato per la brutta partita di oggi e ha giustificato i tifosi rossoneri per i fischi a fine gara.

Gabbia deluso: “Ci siamo meritati i fischi”

Gabbia, uno dei leader dello spogliatoio rossonero, ha preso la parola in un momento così difficile per il Milan:

“È un momento negativo, è normale ci sia rabbia. Ora dobbiamo avere veramente addosso quella che è la sofferenza che ci abbiamo messo per arrivare fin qui”.

Riguardo alla reazione dei tifosi a fine gara, il difensore si esprime così:

“Siamo andati a salutare i tifosi che ci hanno sostenuto, ci meritavamo i fischi che abbiamo ricevuto. Quando perdi è anche giusto che loro esprimano quella che è la loro delusione. Siamo delusi anche noi, ma c’è poco da dire: non vedo nulla di strano”.

Gabbia indica poi la strada per potersi rialzare: