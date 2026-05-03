News Milan

Gabbia deluso: la risposta ai fischi dei tifosi del Milan non lascia dubbi

di
Gabbia deluso: la risposta ai fischi dei tifosi del Milan non lascia dubbi
Matteo Gabbia durante l'intervista a DAZN dopo Sassuolo-Milan. Foto: SpazioMilan
Matteo Gabbia intervistato da DAZN dopo Sassuolo-Milan, indossa la maglia del Milan

Matteo Gabbia ha parlato a Dazn al termine di Sassuolo-Milan. Il difensore si è detto rammaricato per la brutta partita di oggi e ha giustificato i tifosi rossoneri per i fischi a fine gara.

Gabbia deluso: “Ci siamo meritati i fischi”

Gabbia, uno dei leader dello spogliatoio rossonero, ha preso la parola in un momento così difficile per il Milan:

“È un momento negativo, è normale ci sia rabbia. Ora dobbiamo avere veramente addosso quella che è la sofferenza che ci abbiamo messo per arrivare fin qui”.

Riguardo alla reazione dei tifosi a fine gara, il difensore si esprime così:

“Siamo andati a salutare i tifosi che ci hanno sostenuto, ci meritavamo i fischi che abbiamo ricevuto. Quando perdi è anche giusto che loro esprimano quella che è la loro delusione. Siamo delusi anche noi, ma c’è poco da dire: non vedo nulla di strano”.

Gabbia indica poi la strada per potersi rialzare:

“È una nostra responsabilità il fatto che oggi non sia stata una partita positiva. Dobbiamo leccarci le ferite, la responsabilità è nostra e dobbiamo cercare di fare meglio. Dobbiamo essere lucidi e avere le spalle larghe. Le cose oggi non sono andate bene, ma non dobbiamo piangerci addosso”

Mi chiamo Felice Leopoldo Luongo, sono un giornalista sportivo e un social media manager. Ho conseguito la laurea in giurisprudenza nel 2024 e sono un grande appassionato di calcio e cinema, materie di cui adoro raccontare le emozioni che sanno regalare. Giornalista Pubblicista iscritto all'Ordine dei Giornalisti della Campania con tessera n. 188207

Gestione cookie