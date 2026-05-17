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Genoa-Milan, Allegri: “La pressione c’è ma non dobbiamo avere ansia” poi rivela su Modric

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Genoa-Milan, Allegri: “La pressione c’è ma non dobbiamo avere ansia” poi rivela su Modric

Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match fondamentale per la corsa Champions tra il Genoa e il suo Milan.

Genoa-Milan, Allegri: “Modric? Vedremo se potrà giocare”

Modric.

“Si è allenato con la squadra, nessuno se lo aspettava. Oggi vediamo se ci sarà la possibilità di farlo giocare”.

Momento importante.

“Sono momenti importanti della stagione, abbiamo una partita importante e cercheremo di fare risultato”.

La pressione.

“La pressione c’è tutta ma non dobbiamo avere ansia e fretta di vincere la partita. Ultimamente abbiamo fatto male nei primi tempi, subendo gol facili”.

Sono Massimiliano Libro Muscarà, nato a Messina il 10/09/2001. Aspirante giornalista, coltivo la mia passione attraverso la scrittura di pezzi online, conduzione radiofonica e trasmissioni sul web, tutte riguardanti lo sport e in particolar modo il calcio, il mio sport preferito.

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