Genoa-Milan, Allegri: “La pressione c’è ma non dobbiamo avere ansia” poi rivela su Modric

Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match fondamentale per la corsa Champions tra il Genoa e il suo Milan.
Genoa-Milan, Allegri: “Modric? Vedremo se potrà giocare”
Modric.
“Si è allenato con la squadra, nessuno se lo aspettava. Oggi vediamo se ci sarà la possibilità di farlo giocare”.
Momento importante.
“Sono momenti importanti della stagione, abbiamo una partita importante e cercheremo di fare risultato”.
La pressione.
“La pressione c’è tutta ma non dobbiamo avere ansia e fretta di vincere la partita. Ultimamente abbiamo fatto male nei primi tempi, subendo gol facili”.