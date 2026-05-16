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Genoa-Milan, Allegri può sorridere: il suo leader torna tra i convocati!

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Genoa-Milan, Allegri può sorridere: il suo leader torna tra i convocati!
Massimiliano Allegri, allenatore del Milan. Foto: SpazioMilan
Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, durante una riunione tecnica in panchina

Luka Modric si è allenato in gruppo a Milanello indossando una maschera protettiva, secondo quanto riporta Sky Sport. Il centrocampista croato è quindi a disposizione di Allegri per la sfida contro il Genoa.

Modric, dall’infortunio al ritorno in campo

La frattura dello zigomo rimediata durante Milan-Juventus sembrava destinare il croato a un’assenza più lunga. Invece, come rivela Sky Sport, Modric ha ripreso gli allenamenti collettivi già nella seduta odierna. L’utilizzo della maschera protettiva gli ha permesso di lavorare con i compagni senza rischi, accelerando i tempi di recupero. L’assenza dagli ultimi minuti della partita contro i bianconeri, causata dallo scontro sfortunato con Manuel Locatelli, potrebbe dunque avere una durata inferiore alle attese iniziali.

Luka Modric in campo con il Milan
Luka Modric esulta con il Milan. Fonte: ANSA

La disponibilità del centrocampista rappresenta un’opzione tattica importante per Allegri in vista della prossima giornata. La decisione su come impiegarlo—se dal primo minuto, a gara in corso o semplicemente in panchina come precauzione—dipenderà dalle valutazioni del tecnico livornese durante la conferenza stampa prevista a breve.

Antonio Bruzzano, aspirante giornalista sportivo, in collaborazione (lato sito e social) con SpazioMilan, Rompipallone, SpazioNapoli, SpazioJ e SpazioInter. Lo sport come seconda casa, il calcio come seconda pelle. Racconto tutte le sfumature dietro allo sport più seguito di sempre, con l'obiettivo di arrivare nelle case degli italiani e non.

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