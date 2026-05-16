Genoa-Milan, Allegri può sorridere: il suo leader torna tra i convocati!

Luka Modric si è allenato in gruppo a Milanello indossando una maschera protettiva, secondo quanto riporta Sky Sport. Il centrocampista croato è quindi a disposizione di Allegri per la sfida contro il Genoa.
Modric, dall’infortunio al ritorno in campo
La frattura dello zigomo rimediata durante Milan-Juventus sembrava destinare il croato a un’assenza più lunga. Invece, come rivela Sky Sport, Modric ha ripreso gli allenamenti collettivi già nella seduta odierna. L’utilizzo della maschera protettiva gli ha permesso di lavorare con i compagni senza rischi, accelerando i tempi di recupero. L’assenza dagli ultimi minuti della partita contro i bianconeri, causata dallo scontro sfortunato con Manuel Locatelli, potrebbe dunque avere una durata inferiore alle attese iniziali.
La disponibilità del centrocampista rappresenta un’opzione tattica importante per Allegri in vista della prossima giornata. La decisione su come impiegarlo—se dal primo minuto, a gara in corso o semplicemente in panchina come precauzione—dipenderà dalle valutazioni del tecnico livornese durante la conferenza stampa prevista a breve.