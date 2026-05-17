Genoa-Milan, le scelte ufficiali: tante novità per Allegri

Di seguito la formazione ufficiale del Milan in vista del fondamentale impegno che potrebbe valere la Champions contro il Genoa.
Genoa-Milan, le scelte di Allegri: coppia Gimenez-Nkunku, torna Tomori
Tante novità per Allegri, che deve far conto delle squalifiche di Rafa Leao, Alexis Saelemaekers e Pervis Estupinan. Al loro posto in attacco Nkunku, in coppia con Gimenez e Athekame esterno, mentre in difesa torna Tomori. Ecco le scelte ufficiali del tecnico rossonero.
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Athekame, Fofana, Jashari, Rabiot, Bartesaghi; Gimenez, Nkunku.