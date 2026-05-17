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Genoa-Milan, le scelte ufficiali: tante novità per Allegri

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Genoa-Milan, le scelte ufficiali: tante novità per Allegri
Formazione ufficiale Milan vs Genoa. Foto: ANSA
Allenatore del Milan in panchina osserva la formazione ufficiale contro il Genoa su schermo tattico

Di seguito la formazione ufficiale del Milan in vista del fondamentale impegno che potrebbe valere la Champions contro il Genoa.

Genoa-Milan, le scelte di Allegri: coppia Gimenez-Nkunku, torna Tomori

Tante novità per Allegri, che deve far conto delle squalifiche di Rafa Leao, Alexis Saelemaekers e Pervis Estupinan. Al loro posto in attacco Nkunku, in coppia con Gimenez e Athekame esterno, mentre in difesa torna Tomori. Ecco le scelte ufficiali del tecnico rossonero.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Athekame, Fofana, Jashari, Rabiot, Bartesaghi; Gimenez, Nkunku.

Sono Massimiliano Libro Muscarà, nato a Messina il 10/09/2001. Aspirante giornalista, coltivo la mia passione attraverso la scrittura di pezzi online, conduzione radiofonica e trasmissioni sul web, tutte riguardanti lo sport e in particolar modo il calcio, il mio sport preferito.

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