Genoa-Milan, quando si gioca? Respinta la proposta della Lega Serie A

Continua la bufera legata al posticipo di alcune partite della prossima giornata di Serie A. La Lega ha proposto di non spostare il derby di Roma e, di conseguenza, le altre gare che vedono coinvolte le squadre in lotta per la Champions League. Tra queste c’è il Milan, che se la vedrà con il Genoa. Stando a quanto riporta ANSA, la proposta della Lega non sarebbe stata accettata.

Genoa-Milan si gioca lunedì: l’annuncio di ANSA

Il derby capitolino e le altre partita della ‘corsa Champions’ si disputeranno lunedì, la decisione sembra oramai confermata. Si giocheranno di sera, come deciso dalla Prefettura di Roma. Nonostante la proposta della Lega Serie A, che propende per lo slot di domenica a mezzogiorno, il dado è ormai tratto. L’annuncio di ANSA arriva pochi minuti dopo le parole di Ezio Simonelli a margine della finale di Coppa Italia: