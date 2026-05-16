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Genoa-Milan, rebus attaccanti: Allegri fa chiarezza per domani

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Genoa-Milan, rebus attaccanti: Allegri fa chiarezza per domani
Allegri in conferenza stampa. Foto: SpazioMilan
Massimiliano Allegri durante una conferenza stampa con microfono, water bottle e scarpe da calcio sullo sfondo Milan

Uno dei punti trattati da Massimiliano Allegri durante la conferenza stampa di vigilia della sfida contro il Genoa è proprio quello relativo agli attaccanti. Con Leao squalificato e Pulisic non al meglio, le scelte del tecnico livornese sembrano limitate.

Chi in attacco contro il Genoa? Allegri fa luce su tutto

Pulisic, Nkunku, Fullkrug e Gimenez, in quattro per due posti. Allegri non ha ancora preso una decisione definitiva, rimandando il discorso a domani mattina, a poche ore dall’inizio del match. E stesso Allegri ha voluto chiarire su chi giocherà domani, anticipando un dettagli relativo a Pulisic e Nkunku. Di seguito le sue parole:

Giocherà uno tra Pulisic e Nkunku, l’altro starà fuori. Col caldo avremo bisogno dei cambi. Nkunku, Pulisic Loftus e Fullkrug possono dare grande aiuto a gara in corso. Fullkrug sta bene così come sta bene Gimenez, domani valuteremo chi giocherà”.

 

Antonio Bruzzano, aspirante giornalista sportivo, in collaborazione (lato sito e social) con SpazioMilan, Rompipallone, SpazioNapoli, SpazioJ e SpazioInter. Lo sport come seconda casa, il calcio come seconda pelle. Racconto tutte le sfumature dietro allo sport più seguito di sempre, con l'obiettivo di arrivare nelle case degli italiani e non.

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