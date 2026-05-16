Genoa-Milan, rebus attaccanti: Allegri fa chiarezza per domani

Uno dei punti trattati da Massimiliano Allegri durante la conferenza stampa di vigilia della sfida contro il Genoa è proprio quello relativo agli attaccanti. Con Leao squalificato e Pulisic non al meglio, le scelte del tecnico livornese sembrano limitate.

Chi in attacco contro il Genoa? Allegri fa luce su tutto

Pulisic, Nkunku, Fullkrug e Gimenez, in quattro per due posti. Allegri non ha ancora preso una decisione definitiva, rimandando il discorso a domani mattina, a poche ore dall’inizio del match. E stesso Allegri ha voluto chiarire su chi giocherà domani, anticipando un dettagli relativo a Pulisic e Nkunku. Di seguito le sue parole: