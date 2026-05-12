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Genoa-Milan, slittamento in dubbio: la Lega fa ricorso al TAR!

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Genoa-Milan, slittamento in dubbio: la Lega fa ricorso al TAR!
Massimiliano Allegri durante una conferenza stampa. Foto: ANSA
Massimiliano Allegri sorride durante una conferenza stampa, in abito scuro e cravatta blu

La decisione del Prefetto di Roma di rinviare il derby tra Roma e Lazio a lunedì 18 maggio alle 20:45 ha scatenato un vero terremoto nella programmazione della Serie A. Una scelta presa per motivi di ordine pubblico che ha obbligato la Lega a rimettere mano all’intera giornata, coinvolgendo direttamente anche il Milan.

Tra le sfide destinate a cambiare collocazione ci sono infatti Genoa-Milan, Pisa -Napoli, Como -Parma e Juventus -Fiorentina, tutte gare legate agli equilibri ancora apertissimi nella corsa Champions e ancora allo scuro di quando si dovranno giocare le gare.

La Lega furiosa: pronto il ricorso al TAR

Il rinvio del derby capitolino non è stato accolto bene dalla Lega Serie A, che si è trovata costretta a ridisegnare gli orari per garantire la contemporaneità prevista dal regolamento nelle zone alte della classifica. Un incastro complesso che rischia di penalizzare club, tifosi e organizzazione televisiva.

Per questo motivo la Lega starebbe preparando un ricorso al TAR, nel tentativo di evitare ulteriori modifiche e ripristinare il calendario inizialmente programmato. Le società coinvolte restano in attesa di comunicazioni definitive, mentre cresce il malcontento anche tra i tifosi costretti a rivedere programmi e trasferte.

Anche il Milan cambia programma

Tra i club più interessati dagli effetti del nuovo calendario c’è il Milan, impegnato in una fase decisiva della stagione. La possibile riprogrammazione della trasferta contro il Genoa modifica inevitabilmente il lavoro dello staff tecnico rossonero, che dovrà adattare preparazione atletica e gestione del gruppo a un nuovo scenario.

In contemporanea, anche gli altri campi saranno sotto osservazione. Pisa-Napoli può incidere pesantemente sulla corsa degli azzurri ai propri obiettivi stagionali, dato che una vittoria dei partenopei li manderebbe matematicamente in Champions, mentre Juventus-Fiorentina e Como-Parma rappresentano sfide fondamentali per gli equilibri che andranno a definirsi nell’ultima giornata.

Da Pozzuoli con ardore e sangue flegreo, ma con il cuore professionale forgiato all'ombra della Madonnina. Dal 2018 faccio parte del network Nuovevoci, dove trasformo la passione per il calcio in comunicazione. Il mio percorso si è consolidato a Milano con un Master in Giornalismo Sportivo alla Cattolica: un'esperienza che ha svoltato il mio approccio, permettendomi di raccontare oggi l'universo rossonero con una prospettiva che unisce la narrazione del Sud alla dinamicità della capitale del calcio italiano.

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