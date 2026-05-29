Gimenez si espone: “Giusto criticarmi” poi parla della stagione del Milan

Santiago Gimenez riconosce le critiche del tifo rossonero come pienamente giustificate. L’attaccante messicano del Milan ha parlato durante il Media Day della Nazionale messicana in vista dei Mondiali 2026.

Gimenez: le critiche sono giuste, il Milan non poteva fallire

L’esterno ha accettato il verdetto senza tentennamenti. “Sono un attaccante e i tifosi vogliono vincere, vogliono vedere gol, e una squadra come il Milan deve assolutamente essere in Champions League a lottare per i primi posti, ma non siamo riusciti a raggiungere l’obiettivo“, le parole riportate da ESPN.com.mx. Gimenez non scappa dalle responsabilità: ammette che in una società di questo calibro non ci si può permettere di mancare gli obiettivi stagionali, specialmente quando il ruolo è quello di segnare.

La stagione rossonera è crollata negli ultimi mesi. Il Milan ha totalizzato soltanto 10 punti in 10 partite, spazzando via la possibilità di accedere alla Champions League. Un fallimento collettivo in cui l’attaccante messicano ha avuto un ruolo rilevante per l’assenza di reti. In campionato ha segnato zero gol, trovando il gol soltanto in Coppa Italia contro il Lecce. L’ultimo centro in Serie A risale a maggio 2025, nella doppietta al Bologna.

I numeri di una delusione: zero gol in 11 partite da titolare

Le statistiche raccontano una stagione fallimentare. Gimenez ha giocato 11 partite da titolare accumulando soltanto 3.38 di XG (gol attesi secondo Sofascore), un dato che evidenzia come le occasioni siano state limitate ma anche come la finalizzazione sia stata assolutamente insufficiente per un giocatore pagato circa 30 milioni di euro nella sessione invernale 2025.

“Per questo penso che le critiche siano giuste, che abbiano senso”: l’ammissione di Gimenez non lascia spazi a scuse. Il problema iniziale era stata la caviglia, che lo aveva frenato nei primi mesi, ma successivamente è stata la mancanza di gol il vero limite. Il Milan ha bisogno di un attaccante che pesi nella parte offensiva, non di un giocatore che accumula presenze senza incidere.

La situazione contrattuale di Gimenez è destinata a cambiare nel prossimo mercato. Il suo valore di mercato è in netta diminuzione rispetto ai 30 milioni versati pochi mesi fa, e una cessione in estate appare ormai certa indipendentemente da chi siederà sulla panchina rossonera e da quale dirigenza prenderà le decisioni. Il Milan ha già deciso di voltare pagina, e Gimenez stesso sembra consapevole che la sua esperienza in rossonero sia prossima alla conclusione.