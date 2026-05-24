Goretzka al Milan? Arriva addirittura la ‘benedizione’ di un ex Inter

Leon Goretzka verso il Milan a parametro zero: Lothar Matthäus approva il trasferimento del centrocampista tedesco dal Bayern Monaco. L’ex leggenda bavarese vede il giocatore pronto per una nuova sfida.

Goretzka al Milan: accordo vicino alla chiusura

Il Milan ha praticamente chiuso per Leon Goretzka. Il centrocampista tedesco lascerà il Bayern Monaco a fine stagione e il club rossonero ha già trovato un accordo di massima con il giocatore in scadenza. Sul tavolo c’è un contratto fino al 2029, con opzione fino al 2030, per 5 milioni di euro netti a stagione. Restano da definire solo i dettagli sulle commissioni e il bonus alla firma, ma la trattativa è sostanzialmente in porto.

L’operazione segue la logica del calciomercato moderno: Goretzka esce da otto anni di Bayern Monaco senza ricevere un euro di cartellino, il Milan lo porta in Serie A senza investire sulla cessione. Una mossa intelligente che permette ai rossoneri di aggiungere un profilo di assoluto livello senza pesare sul bilancio di trasferimento. Dopo la finale di Coppa di Germania contro lo Stoccarda, l’addio del centrocampista alla Baviera è stato ufficializzato.

Matthäus benedice il trasferimento: “Lo vedrei bene vicino a Modric”

Anche Lothar Matthäus, leggenda del Bayern ed ex Inter, approva la scelta di Goretzka. Dopo la vittoria della Coppa di Germania, l’ex centrocampista ha dichiarato ai microfoni di Sky Sport DE il suo punto di vista: