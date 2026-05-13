“Ha chiesto la cessione!”: mercato Milan, arrivano conferme

Serhou Guirassy ha comunicato al Borussia Dortmund la volontà di trasferirsi in estate. Il centravanti guineano è finito nel mirino del Milan, che lo segue da tempo.

Guirassy e la richiesta di partenza: cosa succede al Dortmund

Secondo Sky Sport DE, il giocatore classe 1996 ha manifestato ai gialloneri l’intenzione di valutare una nuova destinazione. L’ottimo rapporto con Niko Kovac non è bastato a trattenerlo. Guirassy ha segnato 59 reti in 95 presenze negli ultimi due anni in Bundesliga, 16 solo nella stagione attuale. Ha raggiunto il picco della carriera e vuole cambiare aria.

Il Borussia non lo lascerà partire facilmente. Il contratto è valido fino al 2028 e la società tedesca pretenderà una cifra considerevole. Esiste una clausola rescissoria da 50 milioni di euro, ma attivabile solo da sette top club: Real Madrid, Barcellona, Liverpool, Manchester City, Chelsea, Manchester United e Arsenal. Nessuno di questi ha mosso passi concreti finora.